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Контролёр набросился с ножом на безбилетника в Подмосковье

11:14
  • воскресенье
  • 01 августа 2021

Мужчина ранен в шею

На подмосковной железнодорожной станции контролёр нанёс ножевые ранения безбилетному пассажиру. ЧП произошло вечером 31 июля на Ярославском направлении.
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Контролёра задержала полиция, раненого в шею пассажира доставили в больницу. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

Нападавшему предъявят обвинение в покушении на убийство. Криминалисты уже осмотрели место преступления и допросили очевидцев.

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