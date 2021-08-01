Контролёр набросился с ножом на безбилетника в Подмосковье

Мужчина ранен в шею

На подмосковной железнодорожной станции контролёр нанёс ножевые ранения безбилетному пассажиру. ЧП произошло вечером 31 июля на Ярославском направлении.

Контролёра задержала полиция, раненого в шею пассажира доставили в больницу. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

Нападавшему предъявят обвинение в покушении на убийство. Криминалисты уже осмотрели место преступления и допросили очевидцев.

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