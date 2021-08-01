В России заработала программа "Арктический гектар"

Землю на севере смогут получить тысячи россиян

Жители северных территорий России с 1 августа получили возможность взять для освоения "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес. Об этом сообщило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Программа реализуется в Мурманской области, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

До конца января 2022 года землю смогут взять только местные жители, а с 1 февраля – все граждане, а также участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Власти обещают оказывать содействие гражданам, пожелавшим участвовать в программе.

В России с июня 2016 года действует программа "Дальневосточный гектар". В ней приняли участие более 80 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram