Путин прилетел в мужской монастырь на Ладожском озере

Президент был там в 2016 году

Владимир Путин посетил Коневский мужской монастырь, который расположен на одноимённом острове в Ладожском озере. Он был построен в начале 19 века и с того времени обветшал и разрушился.

В последние годы строения монастыря находились в плачевном состоянии. Путин посетил его в 2016 году и поручил восстановить основной храм и скит Коневской иконы Божьей матери.

Реставраторы при работе использовали архивные документы и воссоздали комплекс в первозданной красоте. Все работы проводились силами и средствами компании "Роснефть", сообщает "Интерфакс".

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