Россиян предупредили о готовящихся провокациях на осенних выборах

Их готовят внешние силы

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил о готовящихся извне провокациях во время предстоящих в России выборах. Речь идёт о парламентских и президентских выборах.

"Наши оппоненты готовятся вовсю", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Нарышкин добавил, что у России есть информация о том, по каким точкам будут бить.

Ранее политологи предупреждали о возможных провокациях и попытках дестабилизации обстановки в период подготовки и проведения парламентских выборов 2021 года.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 17-19 сентября. Будет использован опыт трёхдневного голосования, который был успешно опробован во время голосования по поправкам в Конституцию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram