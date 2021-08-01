ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о готовящихся провокациях на осенних выборах

13:46
  • воскресенье
  • 01 августа 2021

Их готовят внешние силы

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил о готовящихся извне провокациях во время предстоящих в России выборах. Речь идёт о парламентских и президентских выборах.
Памфилова предупредила о кандидатах-двойниках на выборах в сентябре

"Наши оппоненты готовятся вовсю", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Нарышкин добавил, что у России есть информация о том, по каким точкам будут бить.

Ранее политологи предупреждали о возможных провокациях и попытках дестабилизации обстановки в период подготовки и проведения парламентских выборов 2021 года.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 17-19 сентября. Будет использован опыт трёхдневного голосования, который был успешно опробован во время голосования по поправкам в Конституцию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Выборы
Выборы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.