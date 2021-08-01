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Путин выразил соболезнования родным Ясена Засурского

14:03
  • воскресенье
  • 01 августа 2021

Президент журфака ушёл из жизни 1 августа

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

О ярком педагоге, учёном и журналисте высказался и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. В интервью РИА Новости он сказал, что лично знал Засурского как тонкого, интеллигентного человека.

В свою очередь, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил Ясена Засурского за дух свободы и творчества, за обучение независимому мышлению и привитой тяге к новым знаниям.

Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский скончался на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет, с 1965 по 2007 годы он был деканом журфака.

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