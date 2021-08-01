Роман Романенко поддержал предложение об индексации пенсий работающим пенсионерам

Её отменили в 2016 году

В России необходимо расширить формы поддержки людей старшего поколения. Депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко считает, что для этого в пенсионное законодательство нужно внести изменения.

Романенко негативно высказался об отмене в 2016 году индексации пенсий работающим пенсионерам. После этого решения властей пенсионеры стали искать неофициальную работу с серой зарплатой. Закон нужно корректировать, считает Романенко.

"На мой взгляд, нужно пойти ещё дальше: отменить для тех, кто уже заработал себе на пенсию, обязанность продолжать платить пенсионные взносы. Эта мера даст 22% прибавку к зарплате пенсионеров, что станет хорошей поддержкой для людей старшего поколения", - сказал парламентарий.

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