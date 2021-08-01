Телеведущий Евгений Попов предлагает создать единую систему сбора и утилизации отходов

Это улучшит экологическую обстановку

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов предложил комплексно решать проблему со сбором и утилизацией отходов, объединив усилия законодателей, исполнительных органов власти и структур гражданского общества. Об этом он заявил на круглом столе, посвящённом вопросам экологии.

Попов рассказал, что к нему часто обращаются москвичи, которых волнуют проблемы экологии. Для улучшения ситуации с утилизацией отходов журналист предлагает создать реестр свалок. К этой работе можно привлечь волонтёров и специалистов в области экологии.

После составления карты свалок необходимо ускорить строительство мусороперерабатывающих заводов и сортировочных комплексов, считает Попов. Также, по его мнению, нужно обязательно штрафовать нарушителей экологического законодательства.

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