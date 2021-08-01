Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 200 миллионам

Умерли более 4 миллионов

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 200 миллионам. 1 августа преодолена очередная психологическая отметка в 198 миллионов. От последствий болезни скончались 4,2 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более четырёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 33,5 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 613 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 31,6 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 19,9 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия, у нас выявлено более 6,2 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Франция с 6,1 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

Группа австрийских учёных из Института науки и технологии выяснила, что новые штаммы вируса начали распространяться после отмены ограничений во многих странах. Запреты уже несколько раз снимали, а при росте заболеваемости снова вводили.

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