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Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 200 миллионам

16:18
  • воскресенье
  • 01 августа 2021

Умерли более 4 миллионов

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 200 миллионам. 1 августа преодолена очередная психологическая отметка в 198 миллионов. От последствий болезни скончались 4,2 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более четырёх миллионов.
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По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 33,5 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 613 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 31,6 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 19,9 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия, у нас выявлено более 6,2 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Франция с 6,1 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

Группа австрийских учёных из Института науки и технологии выяснила, что новые штаммы вируса начали распространяться после отмены ограничений во многих странах. Запреты уже несколько раз снимали, а при росте заболеваемости снова вводили.

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