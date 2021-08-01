ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин объяснил логику введения и отмены ограничительных мер из-за коронавируса

15:55
  • воскресенье
  • 01 августа 2021

Мэр рассказал о приходе в столицу штамма "Дельта"

Сергей Собянин назвал основной фактор при принятии решений об ужесточении или снятии ограничений из-за коронавируса. В большом интервью РБК мэр Москвы раскрыл некоторые детали прихода в столицу штамма "Дельта".
Собянин попросил москвичей не откладывать вакцинацию

Это произошло в конце мая-начале июня. Россия приняла удар на себя одной из первых.

"Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на две трети, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае-июне мы такие меры приняли", - рассказал мэр столицы.

По его словам, введение на три недели QR-кодов в ресторанах позволило увеличить темпы вакцинации. При этом люди стали меньше контактировать друг с другом. Как следствие - заболеваемость коронавирусом упала в городе в два раза.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.