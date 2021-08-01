Собянин объяснил логику введения и отмены ограничительных мер из-за коронавируса

Мэр рассказал о приходе в столицу штамма "Дельта"

Сергей Собянин назвал основной фактор при принятии решений об ужесточении или снятии ограничений из-за коронавируса. В большом интервью РБК мэр Москвы раскрыл некоторые детали прихода в столицу штамма "Дельта".

Это произошло в конце мая-начале июня. Россия приняла удар на себя одной из первых.

"Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на две трети, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае-июне мы такие меры приняли", - рассказал мэр столицы.

По его словам, введение на три недели QR-кодов в ресторанах позволило увеличить темпы вакцинации. При этом люди стали меньше контактировать друг с другом. Как следствие - заболеваемость коронавирусом упала в городе в два раза.

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