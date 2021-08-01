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День рождения ВДНХ: как обновилась главная выставка страны

17:51
  • воскресенье
  • 01 августа 2021

Восстановлены исторические павильоны

На территории ВДНХ, у которой сегодня 82-ой день рождения, восстановлены уже больше 20 памятников культуры. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.
Сергей Собянин обсудил возрождение ВДНХ с москвичами

В числе восстановленных объектов - павильоны "Космос" и "Армения", фонтаны "Дружба народов" и "Золотой колос". Мэр отметил: ВДНХ - это главный образовательный и развлекательный комплекс.

Желающие могут посетить музеи, океанариум, побывать в павильоне "Союзмультфильма", а также в центре "Космонавтика и авиация". А те, кто предпочитает активный отдых - покататься на велосипедах и лодках, сообщает "ТВ Центр".

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