День рождения ВДНХ: как обновилась главная выставка страны

Восстановлены исторические павильоны

На территории ВДНХ, у которой сегодня 82-ой день рождения, восстановлены уже больше 20 памятников культуры. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.

В числе восстановленных объектов - павильоны "Космос" и "Армения", фонтаны "Дружба народов" и "Золотой колос". Мэр отметил: ВДНХ - это главный образовательный и развлекательный комплекс.

Желающие могут посетить музеи, океанариум, побывать в павильоне "Союзмультфильма", а также в центре "Космонавтика и авиация". А те, кто предпочитает активный отдых - покататься на велосипедах и лодках, сообщает "ТВ Центр".

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