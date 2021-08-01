Заболеваемость коронавирусом в России идёт на спад

Но расслабляться рано

Эпидемиологическая обстановка в России стабилизируется, однако не достаточно быстро. Большинство инфицированных, которых госпитализируют в тяжёлом состоянии - это те, кто не привился.

В Кемерово сейчас вакцинацию проходят предприниматели. Представителям бизнеса не приходится объяснять, насколько важно сохранить своё здоровье и сотрудников. Ведь пандемия, и без того серьёзно ударила по самым разным отраслям. И вакцинация - единственный способ остаться на плаву и продолжать работать.

Главная задача, говорят врачи, сделать всё возможное, чтобы до 1 сентября, в регионе у жителей сформировался коллективный иммунитет. Из миллиона двухсот тысяч кемеровчан, а это 60% взрослого населения края, прививки уже сделали больше половины, сообщает "ТВ Центр".

Если в России заболеваемость медленно, но верно идёт на спад, то за рубежом, наоборот - новые вспышки ковида. Резкий скачок в Турции впервые с мая этого года - более 22 тысяч инфицированных за сутки. То есть количество заболевших выросло в пять раз.

Максимум за все время пандемии зарегистрирован в Японии - 12 с половиной тысяч. Треть случаев приходится на олимпийский Токио. Антирекорд побит и в США, в штате Флорида. Здесь - пятая часть от всех заболевших в стране. Врачи уже назвали штат эпицентром распространения коронавируса.

США - мировой лидер по количеству летальных случаев. От ковида в стране скончались более 613 тысяч американцев, ещё почти 35 миллионов заражены.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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