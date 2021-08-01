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США и Германия разошлись в вопросе новых санкций против России

16:39
  • воскресенье
  • 01 августа 2021

Вашингтон понял, что вводить их бесполезно

Новыми санкциями в отношении Москвы снова грозят из Германии. Выступая за реализацию совместного с Россией проекта "Северный поток - 2", немецкие политики пытаются не рассориться с Вашингтоном, где уже заявили: мешать строительству газопровода не будут. Как выяснили американские журналисты, США всерьёз опасаются ответных действий со стороны России и Китая.
Преемник Меркель угрожает России новыми санкциями

Безопасность Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии, заявил журналистам вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Армин Лашет. Он пригрозил России санкциями и штрафами со стороны Евросоюза, если “Северный поток - 2” будет использоваться в качестве геополитического оружия. Очевидно, такие заявления – это попытка занять сильную позицию, после шквала критики из-за сделки Берлина и Вашингтона, позволяющей беспрепятственно запустить проект.

США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта “Северный поток - 2”, а Германия взамен сделает всё от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Такова официальная конфигурация соглашения. Но есть и скрытый интерес США, который попыталась объяснить американская  журналистка Элизабет Броу. 

Байден не продался в отношении "Северного потока – 2". Он защищает американские компании. Санкции США против компаний позволяют другим странам вводить санкции против американских компаний. Более того, санкции США могут убедить компании перестать торговать в долларах, а это может значительно ослабить роль Соединенных Штатов в мире.

Понятно, что благополучие Украины, не может быть выше национальных интересов США, а власти страны сейчас больше всего беспокоит утраченное лидерство. Байден опасается, что Китай может сильно повредить американским проектам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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