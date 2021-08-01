В России раньше срока начнутся выплаты на детей к 1 сентября

Родители получат по 10 тысяч рублей

В августе вступают в силу важные законы. Большая часть инициатив направлена на социальную поддержку граждан. Уже со 2 августа российским семьям начнут перечислять пособия для подготовки детей в школу. На каждого ребёнка от 6 до 18 лет предусмотрены 10 тысяч рублей. Также помощь окажут детям с ограниченными возможностями здоровья.

По поручению Владимира Путина, выплаты начнутся на две недели раньше запланированного срока. Заявление о пособии необходимо подать в Пенсионный фонд.

Кроме того, с 1 августа будет произведён ежегодный перерасчёт выплат для работающих пенсионеров. Нововведения ждут и автомобилистов. Теперь для оформления полиса ОСАГО не обязательно предоставлять документ о прохождении техосмотра. Однако ТО не отменён, его по-прежнему надо проходить. За отсутствие карты предусмотрен штраф, сообщает "ТВ Центр".

С 1 августа также расширится программа "Дальневосточный гектар". Те, кто успешно освоил участок земли, смогут взять второй, в том числе, в арктической зоне. У любителей спорта появится возможность вернуть 13% от расходов на занятия в спорт-залах и секциях. Также в августе вступит в силу закон о запрете назойливой звуковой рекламы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram