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Российские теннисисты впервые взяли олимпийское золото в миксте

15:45
  • воскресенье
  • 01 августа 2021

Финал был российским

Теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв взяли золото Олимпиады в миксте, у наших Елены Весниной и Аслана Карацева – серебро. Финал в этом виде соревнований был российским.
Финал Олимпиады в теннисном миксте будет российским

Всего уже 44 медали на счету российских атлетов по итогам Олимпиады в Токио. Сегодня гимнастка Анастасия ИльянкОва стала серебряным призером Игр в упражнениях на брусьях, сообщает "ТВ Центр".

Сразу две медали завоевали наши боксёры. В полутяжёлом весе третьим стал Имам Хатаев. Еще одну бронзу сборной принес Андрей Замковой. Он выступал в категории до 69-ти килограммов. За награду поборется и Альберт Батыргазиев. Боксер вышел в финал турнира в полулёгком весе.

Призером Олимпиады сегодня стал теннисист Карен Хачанов. У него - серебро.

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