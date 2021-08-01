Новые подробности инцидента с модулем "Наука" на МКС

Детали происшествия раскрыли в NASA

"Наука" закрутила МКС на 540 градусов. Об этом написал у себя в Twitter руководитель полетов NASA Зебулон Сковилл. Специалист раскрыл данные об инциденте с российским модулем.

Несанкционированное включение двигателей "Науки" повернуло МКС так, что многотонная станция совершила полтора кувырка в одну сторону, а затем половину оборота в другую, утверждает Сковилл.

Российский модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Через три часа после стыковки на нём из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели.

МКС начало крутить вокруг своей оси, космонавты срочно задействовали вспомогательные двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс" для возврата станции в орбитальное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram