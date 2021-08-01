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Американский адмирал оценил шансы военного столкновения с Россией на море

19:39
  • воскресенье
  • 01 августа 2021

В США считают, что российские военные провоцируют натовских моряков

Американский адмирал обвинил Россию в организации провокаций в Чёрном море и оценил шансы начала там военного конфликта. Командующий ВМС США в Европе и Африке Роберт Берк утверждает, что Военно-морские силы России регулярно сопровождают суда НАТО в Чёрном море, провоцируя североатлантический флот.
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В интервью изданию Business Insider Берк сказал, что корабли НАТО не будут первыми наносить удар. "Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", - сказал Берк.

Американский военный, говорящий о мнимых российских провокациях, по всей видимости не знает об инциденте у берегов Крыма с британским кораблём Defender. 23 июня он нарушил морскую границу России, не реагировал на предупреждение сторожевого корабля. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь, после чего Defender был вынужден покинуть российские территориальные воды.

В Кремле назвали инцидент в Чёрном море спланированной провокацией, не соответствующей международному праву.

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