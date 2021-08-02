ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на экономику Москвы

08:05
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Бюджет города недополучил 200-250 млрд рублей доходов

Потери экономики столицы от пандемии коронавируса превысили 600 миллиардов рублей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РБК.
Заболеваемость коронавирусом в России идёт на спад

При этом, по его словам, бюджет города за прошлый год недополучил порядка 200-250 миллиардов рублей доходов. "И за полтора года израсходовали еще где-то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу", - отметил мэр.

По словам Собянина, в борьбе с коронавирусом важно было найти баланс. "Мы должны найти оптимальное решение, чтобы, с одной стороны, защитить здоровье и жизни людей. А с другой стороны, спасти экономику и психологическое самочувствие тех же самых граждан", - заявил он.

Ранее мэр столицы объяснил логику введения и отмены ограничительных мер. По его словам, введение на три недели QR-кодов в ресторанах позволило увеличить темпы вакцинации.

Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию от коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.