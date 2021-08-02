Собянин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на экономику Москвы

Бюджет города недополучил 200-250 млрд рублей доходов

Потери экономики столицы от пандемии коронавируса превысили 600 миллиардов рублей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РБК.

При этом, по его словам, бюджет города за прошлый год недополучил порядка 200-250 миллиардов рублей доходов. "И за полтора года израсходовали еще где-то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу", - отметил мэр.

По словам Собянина, в борьбе с коронавирусом важно было найти баланс. "Мы должны найти оптимальное решение, чтобы, с одной стороны, защитить здоровье и жизни людей. А с другой стороны, спасти экономику и психологическое самочувствие тех же самых граждан", - заявил он.

Ранее мэр столицы объяснил логику введения и отмены ограничительных мер. По его словам, введение на три недели QR-кодов в ресторанах позволило увеличить темпы вакцинации.

Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию от коронавируса.

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