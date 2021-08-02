МОК не выявил положительных допинг-тестов у российских олимпийцев

Было проведено масштабное тестирование

Международный олимпийский комитет (МОК) не обнаружил положительных допинг-тестов у российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.

При этом, по его словам, была проведена самая масштабная программа тестирования за всю историю Олимпийских игр. "85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов", - сказал Адамс.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российским олимпийцам не стоит обращать внимание на неконструктивную критику и негативные высказывания. Спортсменам стоит сосредоточиться на своих результатах и получении медалей, отметил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram