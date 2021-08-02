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МОК не выявил положительных допинг-тестов у российских олимпийцев

08:28
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Было проведено масштабное тестирование

Международный олимпийский комитет (МОК) не обнаружил положительных допинг-тестов у российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.
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При этом, по его словам, была проведена самая масштабная программа тестирования за всю историю Олимпийских игр. "85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов", - сказал Адамс.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российским олимпийцам не стоит обращать внимание на неконструктивную критику и негативные высказывания. Спортсменам стоит сосредоточиться на своих результатах и получении медалей, отметил он.

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