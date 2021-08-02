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"Газпром" сократил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы

08:27
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Обычно в выходные закачка растет

"Газпром" с субботы сократил закачку газа в подземные хранилища Европы. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe. Закачка снизилась в крупнейшие хранилища в Австрии, Германии и Нидерландах.

Кроме того, сократились поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа", который проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, - с 84 млн кубометров в последние рабочие дни недели до 50 и 60 млн в субботу и воскресенье соответственно.

Как отмечает агентство, обычно в выходные закачка растет, так как снижается спрос со стороны промышленных предприятий.

Европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным. Задачу восстановления запасов газа после холодной зимы осложняет дефицит СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке уже перевалили за 500 долларов за тысячу кубометров.

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