Звук звонкий, покров целый: как правильно выбрать арбуз и дыню

Первым делом нужно постучать

В Роспотребнадоре рассказали, как определить спелый арбуз и дыню. Первое, что нужно сделать – постучать по ним. Спелый арбуз издает умеренно звонкий звук, а дыня - глухой.

Хороший арбуз имеет целостный покров, цвет его корки ярки и контрастный, а пятно, на котором он лежал, должно быть максимально желтым. Корка должна быть твердой. Если ее легко проткнуть ногтем, значит, ягода еще не созрела. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст.

Специалисты советуют выбирать арбуз среднего размера. Перед употреблением ягоду следует вымыть теплой водой с мылом. Если после нареза выяснится, что арбуз имеет кислых запах, его нельзя есть – это указывает на начало процесса порчи. Нарезанные арбузы и дыни нужно хранить только в холодильнике.

А вот наличие нитратов "на глаз" невозможно. Однако эксперты советуют обратить внимание на несколько моментов. Цвет мякоти "плохого" арбуза – ярко красный с фиолетовым оттенком, а идущие от сердцевины к корочке волокна не белые, а желтые; поверхность среза гладкая, а не бугристая.

Что касается дыни, то их выбирают почти по тем же правилам, что и арбузы. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если его нет, этот плод покупать не стоит.

▪ По материалам Роспотребнадзора

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