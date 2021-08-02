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В Москве стартовала регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму

08:57
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Необходима учетная запись на портале mos.ru

В столице открылась регистрация на онлайн-голосование на сентябрьские выборы в Государственную думу. Об этом в понедельник сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В голосовании смогут принять участие граждане России, которым исполнилось 18 лет, они также должны быть зарегистрированы в столице. Для участия необходима полная учетная запись на портале mos.ru. Подать заявление можно до 14 сентября.

"После подтверждения заявление будет отправлено в ЦИК России на проверку. Когда она завершится, пользователь получит уведомление в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте", - говорится в сообщении.

Если же в регистрации будет отказано, причину объяснят. После исправления ошибок заявление можно будет подать повторно.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 17-19 сентября. Будет использован опыт трёхдневного голосования, который был успешно опробован во время голосования по поправкам в Конституцию.

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