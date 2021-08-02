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Собянин рассказал, как школьники будут учиться с 1 сентября

11:43
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Вводить удаленку пока не планируется

За сутки в России выявили 23508 новых случаев заболевания. Выздоровели 14893 человека. Учебный год в московских школах начнётся в традиционном очном формате. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. А в Санкт-Петербурге сегодня отменили часть ограничений.
Заболеваемость коронавирусом в России идёт на спад

Учебный год в московских школах начнется традиционно. С первого звонка. Удаленных занятий не планируется. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы никакой удаленки не планируем", - сказал Собянин в интервью РБК.

Мегаполис уверенно создает антиковидный щит. И дополнительные ограничения городу больше не требуются. Как нет необходимости и в тотальных проверках тех сфер, в которых 60 процентов сотрудников должны были сделать прививки. Поставленные цели благодаря вакцинации достигнуты. За время действия QR-кодов заболеваемость в Москве упала в два раза. Хотя пандемия и нанесла городу огромный ущерб. "Цена", которую заплатила столица, по словам Собянина, более 600 миллиардов рублей.

Убытки несет и экономика Санкт-Петербурга. Город постоянно в "тройке" регионов с самым высоким уровнем ежесуточной заболеваемости. Но и в Северной столице обстановка улучшается. Власти сегодня решили смягчить ограничительные меры: "С 2 августа снимается запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Для возобновления этих видов деятельности вводятся дополнительные условия".

Условия эти хорошо известны. Чтобы открыть аттракцион, владельцу нужно получить QR-код. И создать на площадке безопасные санитарные условия для посетителей. Проще говоря, обеспечить соблюдение той же социальной дистанции. В городе уже привиты более миллиона 300 тысяч человек. 65 процентов жителей имеют антитела. Новые партии вакцин завозят в регионы. Пять тысяч доз сегодня поступили в Вологду. Иммунизация продолжается и в Дагестане.

В санчасти Каспийской флотилии прививки сегодня делают не только офицеры, но и члены их семей, гражданские специалисты. А в Воронежском госпитале началась ревакцинация. В Хакасии военные помогают гражданским врачам, перегруженным работой в "красных зонах". Мобильные пункты развернули прямо на центральной площади.

Новую партию вакцины доставили сегодня в Приморье. Однокомпонентный препарат распределят среди 40 региональных клиник. Первыми на прививки ждут вахтовиков, моряков, работников плавбаз. То есть тех, чьи командировки обычно продолжаются несколько месяцев.

Тимур Абдуллаев, Александра Панина, "ТВ Центр".

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