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Пожары в Якутии тушат две тысячи человек

11:43
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Важно не подпустить огонь к населенным пунктам

В Якутии за последние сутки удалось потушить более 60 тысяч гектаров леса, которые еще недавно были полностью охвачены огнем. К работе привлечены две тысячи человек. И с земли, и с воздуха делают всё, чтобы остановить стихию, и главное - не подпустить пламя к населенным пунктам, сообщает "ТВ Центр".
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Авиация Минобороны сбросила более шести с половиной тысяч тонн воды. А специалисты лесной охраны создают противопожарные рвы. Города, до которых огонь не дошел, задыхаются в дыму, а из-за плохой видимости аэропорты Якутска и Мирного пришлось на время закрыть.

В большинстве случаев причиной возгорания стали жара и засуха, но остается и человеческий фактор. По 25 случаям сейчас расследуют уголовные дела - речь идет как о случайных, так и об умышленных поджогах.

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