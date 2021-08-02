Украина готовит России новую энергетическую провокацию

В Киеве предлагают действовать жёстко

Германия не собирается останавливать прокачку газа по "Северному потоку-2", даже если Россия попробует использовать его как геополитическое оружие. Об этом сообщило влиятельное издание "Блумберг", ссылаясь на источники, близкие к официальному Берлину. Но Украина такую реальность до сих пор принять не готова. И пытается устроить Москве новую энергетическую провокацию.

То, что строительство "Северного потока" - вопрос решённый, понятно уже всем в мире. Кроме Украины. Там сдаваться не собираются, хотя даже заокеанские партнёры пока игнорируют все ультиматумы и протесты. В ход пошли новые карты, которые в Киеве, похоже, считают козырными. В договоре между США и Германией чётко прописаны пункты, по которым Берлин обязуется наложить санкции на трубопровод. Причин всего две. Первая - если Россия открыто выступит против Украины, и факт агрессии будет доказан. Вторая - если Москва пустит в ход энергетическое оружие. И вот уже в адрес "Газпрома" летят беспочвенные обвинения. После 2024 года Москва, якобы, намерена полностью разобрать идущие на Украину трубы, а значит, с транзитом через страну голубого топлива можно будет попрощаться. Факт энергетического давления налицо!

Вот только откуда у украинских чиновников взялись эти неподтверждённые ничем опасения? В "Газпроме" подчёркивают - разбирать трубы никто и не собирался. Впрочем, в Киеве, видимо забыли, как сами неоднократно требовали, чтобы эти трубы убрали на неугодных официальным властям территориях. Страна сейчас на пороге энергетического кризиса. Запасы угля у тепловых электростанций составляют всего 800 тонн при потребности в три миллиона. Огромные убытки терпят сразу несколько секторов экономики. Как бы не пришлось в очередной раз идти в Брюссель с протянутой рукой. Топлива не хватает - следовательно, населению приходится платить за него всё больше и больше. По прогнозам, в ближайший отопительный сезон цены на ЖКХ повысятся ещё на 70%.

Похоже, кивать на соседа-агрессора в любой неудобной ситуации - это уже украинская традиция. Повлиять на запрет "Северного потока" не вышло. В НАТО тоже принимать не спешат. И вот в Киеве уже предлагают действовать жёстко и внести в повестку предстоящей встречи Зеленского и Байдена решение об особом статусе союзника вне альянса.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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