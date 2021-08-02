В России начались выплаты по 10 тысяч на школьников

Выплаты охватят 20 миллионов детей

Сегодня россиянам начали поступать на счета средства - по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе.

Планировалось, что семьи получат эти деньги 16 августа, но по поручению президента правительство завершило необходимую техническую и нормативную работу раньше установленного срока.

В общей сложности выплаты охватят 20 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет. Это те, кто уже учатся или только пойдут в первый класс в следующем году, отмечает "ТВ Центр".

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