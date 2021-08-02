Депутат Госдумы Ирина Белых: При реализации программы реновации жилфонда нужно идти на шаг впереди

Речь пошла о программе реновации в северо-западной части города

Реализацию программы реновации на северо-западе Москвы обсудили в штабе общественной поддержки "Единой России", сообщает "ТВ Центр".

Застройщики, представители управляющих компаний и технических служб детально изучили все вопросы, возникавшие при переезде граждан в новые квартиры. По мнению экспертов, важно предоставить жителям города всю необходимую информацию о переселении, составить чёткий план и обеспечить взаимодействие всех сторон.

"Самое главное и самое важное - наладить взаимодействие между теми, кто строит, кто принимает, кто въезжает, кто обеспечивает правильное оформление документации - так, чтобы те жители Москвы, которые меняют своё, так скажем, изношенное жильё на комфортные квартиры, они с удовольствием это делали, чтобы у них не возникло никаких проблем", - заявила депутат Госдумы Ирина Белых.

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