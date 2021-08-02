ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат Госдумы Ирина Белых: При реализации программы реновации жилфонда нужно идти на шаг впереди

11:49
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Речь пошла о программе реновации в северо-западной части города

Реализацию программы реновации на северо-западе Москвы обсудили в штабе общественной поддержки "Единой России", сообщает "ТВ Центр".

Застройщики, представители управляющих компаний и технических служб детально изучили все вопросы, возникавшие при переезде граждан в новые квартиры. По мнению экспертов, важно предоставить жителям города всю необходимую информацию о переселении, составить чёткий план и обеспечить взаимодействие всех сторон.

"Самое главное и самое важное - наладить взаимодействие между теми, кто строит, кто принимает, кто въезжает, кто обеспечивает правильное оформление документации - так, чтобы те жители Москвы, которые меняют своё, так скажем, изношенное жильё на комфортные квартиры, они с удовольствием это делали, чтобы у них не возникло никаких проблем", - заявила депутат Госдумы Ирина Белых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Реновация
Реновация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.