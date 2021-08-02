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Пандемия внесла коррективы в празднование Дня ВДВ

11:49
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Воздушно-десантным войскам исполняется 91 год

В России отмечают день Воздушно-десантных войск. ВДВ исполняется 91 год. С праздником личный состав и ветеранов поздравил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня "крылатая пехота" - это оперативно-стратегический резерв Верховного главнокомандующего. Подразделения оснащены новейшим вооружением и техникой. Им под силу задачи любой сложности и в любой обстановке.

Свои коррективы в нынешнее празднование внесла пандемия. Многие мероприятия в регионах отменены. В Москве не состоится традиционный крестный ход на Ильинке в честь покровителя десантников святого Ильи. Но проехать в импровизированной автоколонне по центру столицы все-таки можно.

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