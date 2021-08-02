В Алеппо началось восстановление древней цитадели

Помощь оказывают российские специалисты

В сирийской провинции Алеппо начали восстанавливать уникальный памятник архитектуры - древнюю цитадель. За годы войны боевики нанесли крепости серьёзный урон - разрушена практически треть строений. Работы по реконструкции помогают вести российские специалисты.

Цитадель - главная архитектурная доминанта Алеппо. Впервые упоминается в X веке, в XII - богатейший город и крупный торговый центр. В разное время крепость пытались захватить монголы, османы, крестоносцы. Эти стены не раз выдерживали натиск врага. Но кто бы мог предположить, что наибольшие неприятности цитадель ожидают в XXI веке. Во время боёв за Алеппо террористы пытались занять стратегический объект: обстреливали крупным калибром, взрывали мины. Безрезультатно.

"Мы восстанавливаем северную и восточную стены цитадели. Они пострадали больше остальных, некоторые башни были уничтожены полностью. Первоначально хотели использовать оригинальный камень, то есть вернуть цитадели первозданный вид, но в некоторых местах разрушения очень серьёзные. И приходится использовать современный материал", - рассказывает инженер проекта Амина Сабуни.

Захватчики били по северной части, в том числе потому что там, на глубине 60 метров был тоннель, связывающий осажденную крепость с городом.

Глубокий ров и высокие стены в своё время защитили крепость. Сегодня - это головная боль для реставраторов. Доставка стройматериала - уже сама по себе спецоперация. Цитадель находится на возвышении, внизу ров, туда привозят камень и его нужно поднять к месту ремонтных работ.

Наверху инженеры определяют место и предназначение каждого камня. Во время осады Алеппо цитадель пострадала на 20%. Для памятника архитектуры это серьезный урон.

"Цитадель - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Представители организации приезжали сюда, осмотрели разрушения и уехали. Никаких дальнейших контактов. Цитадель мы восстанавливаем своими силами", - говорит директор музея цитадели Алеппо Ахмад Хариб.

Также помогают российские специалисты. Недавно в Сирии работала экспедиция института истории материальной культуры Российской академии наук. Археологи обследовали разрушенные объекты. Задача - сделать их 3D-модель. Цитадель наши специалисты также посещали неоднократно.

"ТВ Центр". Алеппо, Сирия.

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