"Первый отпуск с малышкой": Валерия показала фото подросшей внучки

Селин исполнилось 7 месяцев

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин показали фото и видео подросшей внучки Селин. Девочке исполнилось семь месяцев.

Сейчас пара находится на отдыхе, пока папа девочки – сын Валерии Арсений – занимается своими делами.

"Нашей крошке сегодня 7 месяцев. В какой же любви растёт наша Селинка, все в ней просто души не чают, она наше всё", - подписала снимок Валерия.

Иосиф Пригожин в своем инстаграме также выложил видео, на котором певица вместе с внучкой лежат на песчаном пляже. Геотег в публикации указывает на то, что пара находится в итальянской Тоскане.

"Первый отпуск с малышкой. Сегодня ей ровно 7 месяцев", - подписал видео продюсер.

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