Навка в годовщину свадьбы показала трогательное фото с Песковым

Фигуристка и пресс-секретарь президента поженились в 2015 году

Татьяна Навка и Дмитрий Песков отметили шестую годовщину свадьбы. Фигуристка и пресс-секретарь президента России поженились 1 августа 2015 года в Сочи.

В годовщину свадьбы Навка выложила в инстаграм совместную фотографию на пляже. На снимке они улыбаются и, держась за руки, бредут по сочинскому пляжу.

"С нашим днём нашу семью!! Пусть будет так всегда! Спасибо, что благодаря тому, что твоя крепкая рука всегда держит мою, улыбка не сходит с моего лица!", — подписала фото фигуристка.

В комментариях к фотографии отметились многие российские звезды и простые подписчики. Они пришли в восторг от снимка.

"Какие вы красивые", "Бесконечного счастья вам мои", "Очень красивое, доброе фото!!! Счастья вашей семье!!!", "Муж расцветает, когда держит за руку Вас или дочку. Счастья долго-долго!!!" - пишут восторженные подписчики.

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