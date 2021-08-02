В деле "поволжского маньяка" появились новые эпизоды

Число жертв увеличилось

Правоохранительные органы установили причастность "поволжского маньяка" Радика Тагирова еще к нескольким убийствам женщин.

Теперь на счету Тагирова 30 убийств, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления Криминалистического центра СКР Зигмунд Ложис. Ранее сообщалось о 26 жертвах.

38-летнего слесаря Радика Тагирова задержали в Казани 1 декабря 2020 года. Его подозревают в серии убийств пожилых женщин, совершенных в период с 2011 по 2013 годы на территории 12 регионов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. Ему грозит пожизненное заключение. Также известно, что казанский слесарь был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу.

Тагиров признал свою вину. Он рассказал, что был голоден и убивал женщин из-за денег. Он представлялся сотрудником коммунальных служб. Под предлогом проверки вентиляционной шахты заходил в квартиру и, если не было свидетелей, убивал.

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