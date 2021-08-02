Ольга Бузова вставила отцу новые зубы за миллион рублей

Долгие годы мужчина стеснялся даже улыбаться

Ольга Бузова помогла своему отцу обрести уверенность в себе. Долгие годы Игорь Бузов стеснялся улыбаться и смеяться из-за серьезных проблем с зубами.

Как выяснил "СтарХит", имплантация зубов обошлась певице в миллион рублей. Зато теперь 57-летний отец Бузовой может ослепить всех своей белоснежной улыбкой.

Игорь Бузов — коренной петербуржец. Он много лет был военнослужащим, потом пробовал себя в строительном бизнесе. После переезда в Москву он стал работать в команде своей звездной дочери, пишет издание.

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