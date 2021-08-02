Перенесшие инфаркт и инсульт смогут бесплатно получать лекарства

Государство поможет не прерывать лечение

Правительство увеличило до двух лет срок получения бесплатных лекарств для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого иные серьезные сердечно-сосудистые заболевания", - об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями.

Глава кабмина отметил, что государство обязано помочь льготникам не прерывать лечение. Поддержку начнут оказывать с 1 января 2022 года, уточняет "Интерфакс".

Ранее срок бесплатной выдачи лекарств составлял один год.

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