"Мы в панике": люди спасаются от пожаров в Турции

Столбики термометров застыли на отметке 40 градусов

О риске возникновения новых пожаров снова предупреждают в Турции. В курортных зонах - жара, столбики термометров вот-вот достигнут 40-градусной отметки. При этом огнём всё ещё охвачены огромные территории. На борьбу со стихией брошены все силы. А в Анкаре заявляют: поджоги - дело рук экстремистов, которые якобы в этом признались.

О том, что за пожарами в Турции стоят "Дети огня", написала проправительственная газета "Ени Шафак". По данным издания, группировка, близкая к курдским сепаратистам, и запрещённая в стране, взяла на себя ответственность за происходящее. Но прямых комментариев со стороны самих курдов нет. А есть полыхающий юго-запад. 32 провинции охвачены огнём. В курортных Анталье, Мармарисе, Бодруме опять эвакуируют туристов. Местных жителей спасают на лодках – дороги в ряде деревень отрезаны огнём.

"Мы в панике, мы боимся, что огонь окружит нас. Я даже ключи из замка не вытащила – схватила сумку с лекарствами, масками и бутылкой воды", - говорит местный житель.

Сегодня число погибших возросло до восьми человек. Пострадавших уже более 800. Люди теряют свои дома и имущество, а сельские жители – посевы и скот.

95 000 гектаров леса и плодородных полей за пять дней превратились в пепелище. Президент Эрдоган обещает всестороннюю помощь. Клеймит поджигателей и накануне даже заявил о задержании подозреваемого. На борьбу с огнём, по словам президента, мобилизованы все силы. Однако в адрес главы государства раздаётся критика. Треть территории Турции покрыта лесами, пожары происходят всё чаще, а в стране нет самолётов для их тушения. В итоге – опять помогает Россия. Наши Ил-76 и Бе-200, выполнив задачи на родине, уже работают в небе над Турцией. А на земле люди рассчитывают только на себя и помощь волонтёров.

На сегодняшний день, как сообщают в правительстве, более 100 пожаров потушены, большая часть очагов возгорания локализована. Однако сильный ветер продолжает гнать пламя от лесов к побережью. А синоптики предупреждают: жара в ближайшие дни только усилится.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram