Коронавирусом в России заболели еще 23508 человек

Вылечились 14893 человека

За минувшие сутки в России зарегистрировано 23508 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 785 человек, выздоровели 14893 заболевших.

В Москве за сутки заболели 3330 человек, в Подмосковье - 1596, в Санкт-Петербурге - 1914.

За весь период пандемии в стране выявлено 6312185 случаев инфекции. Умерли 160137 пациентов. Выздоровели 5640783 человека.

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