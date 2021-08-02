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Российский студент бесследно пропал в Стамбуле

11:23
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Москва обратилась к Анкаре за помощью

В Стамбуле пропал 20-летний студент из Санкт-Петербурга, молодой человек уже пять дней не выходит на связь. 
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Как стало известно изданию "Фонтанка", студент Макар Рагин остановился в отеле Coskun House 16 июля, а 29 июля должен был вернуться в Вильнюс на учебу – он изучает информатику в Польско-японской академии компьютерных наук.

Судя по записям с камер видеонаблюдения гостиницы, 28 июля Рагин вышел из здания, а обратно не вернулся. Известно, что он хотел посетить Принцевы острова. Все вещи и документы осталось в отеле.

Родители Макара уже прилетели в Турцию и написали заявление в полицию. Сейчас они живут в отеле Coskun House.

"Хотя это событие не имеет отношения ни ко мне, ни к моему отелю, я не беру с них денег за проживание, потому что очень расстроен случившимся и очень надеюсь, что парень найдется", - рассказал РИА Новости владелец отеля Метин Джошкун.

Российские дипломаты направили обращение в турецкие правоохранительные органы с просьбой помочь в розыске молодого человека, сообщили ТАСС в Генконсульстве России в Турции.

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