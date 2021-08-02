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В Москве с начала пандемии заготовили 18 тонн донорской плазмы с антителами к коронавирусу

11:40
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Донорами стали более 24 тысяч человек

В Москве с апреля прошлого года более 24 тысяч переболевших и вакцинированных москвичей сдали кровь с антителами к коронавирусу. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Использовать плазму с антителами к коронавирусу впервые начали именно в Москве, и теперь этот способ лечения пациентов широко применяется в других регионах России. Всего с начала пандемии московские доноры совершили свыше 32 тыс. донаций плазмы с антителами к коронавирусу, благодаря чему было в общей сложности заготовлено 18 тонн плазмы", - сказала Ракова.

Она отметила, что переливание плазмы с антителами к COVID-19 доказало свою эффективность и включено в соответствующие клинические рекомендации как один из элементов комплексной терапии. По словам Раковой, введение плазмы от вакцинированных доноров позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме.

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