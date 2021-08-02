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МОК отреагировал на скандал вокруг белорусской легкоатлетки Тимановской

11:53
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Девушка раскритиковала действия тренерского штаба

Международный олимпийский комитет взял на контроль ситуацию с отстранением белорусской бегуньи Кристины Тимановской.

Представители организации обратились за разъяснениями в Национальный олимпийский комитет Беларуси (НОК), передает ТАСС.

Накануне в Минске объявили, что Тимановскую надо отправить домой "в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием". Девушке не понравиось решение тренерского штаба перебросить ее на эстафету 4х400 метров, сняв с бега на дистанциях 100 и 200 метров, из-за отстранения двух белорусских спортсменок в связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб.

Спортсменка раскритиковала это решение, заявив, что ее заставляют участвовать в забеге, к которому она не готовилась. По словам Тимановской, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

В свою очередь в чешском МИД заявили, что готовы предоставить Тимановской убежище, подчеркнув, что на ОИ не должен быть места политике. Также Тимановскую готова принять Польша.

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