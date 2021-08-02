Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки

Это наша 20-я серебряная медаль

Российский стрелок Сергей Каменский стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

33-летний спортсмен показал второй результат (464,2 балла) в стрельбе из пневматической винтовки из трех положений с 50 метров. Он также является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016).

Золото ОИ-2020 досталось китайцу Чжан Чанхун. Он установил новый олимпийский рекорд – 466,0 балла. Бронзу завоевал серб Миленко Себич (448,8), передает "Интерфакс".

На данный момент у России 45 олимпийских медалей: 12 золотых, 20 серебряных, 13 бронзовых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram