ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин отметил роль взаимодействия с бизнесом в борьбе с коронавирусом

13:23
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Взаимодействие выстраивалось без проблем

На поддержку граждан и бизнеса было потрачено около 100 миллиардов рублей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью изданию РБК.

"Это и прямые выплаты, и отсрочка арендных платежей, и налоговые преференции. Если ситуация требует, мы эти меры поддержки продлеваем. И даже кое-что новое вводим, например, для общепита: гранты на санитарные меры и оплату коммунальных услуг. Плюс продлили льготную программу кредитования", - сказал мэр.

Он также рассказал, что в борьбе с эпидемией взаимодействие с частным бизнесом выстраивалось без единой проблемы. Собянин также доволен тем, как городские службы проходят испытание.

"Все комплексы проходят достойно. Лучше, чем многие другие города. Приезжают из других городов, из ВОЗ, спрашивают: "Как вам удалось, как вы можете так быстро разворачивать систему здравоохранения?", - рассказал мэр.

В этом заслуга не только здравоохранения, но и всех городских служб. По словам Собянина, если бы в Москве не было мощной системы капитального ремонта, строительства и экономики, то властям столицы не удалось бы оперативно перепрофилировать больницы, открыть новые госпитали и обеспечить огромные объемы закупок масок, халатов и прочего.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Бизнес
Бизнес
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.