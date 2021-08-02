Собянин отметил роль взаимодействия с бизнесом в борьбе с коронавирусом

Взаимодействие выстраивалось без проблем

На поддержку граждан и бизнеса было потрачено около 100 миллиардов рублей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью изданию РБК.

"Это и прямые выплаты, и отсрочка арендных платежей, и налоговые преференции. Если ситуация требует, мы эти меры поддержки продлеваем. И даже кое-что новое вводим, например, для общепита: гранты на санитарные меры и оплату коммунальных услуг. Плюс продлили льготную программу кредитования", - сказал мэр.

Он также рассказал, что в борьбе с эпидемией взаимодействие с частным бизнесом выстраивалось без единой проблемы. Собянин также доволен тем, как городские службы проходят испытание.

"Все комплексы проходят достойно. Лучше, чем многие другие города. Приезжают из других городов, из ВОЗ, спрашивают: "Как вам удалось, как вы можете так быстро разворачивать систему здравоохранения?", - рассказал мэр.

В этом заслуга не только здравоохранения, но и всех городских служб. По словам Собянина, если бы в Москве не было мощной системы капитального ремонта, строительства и экономики, то властям столицы не удалось бы оперативно перепрофилировать больницы, открыть новые госпитали и обеспечить огромные объемы закупок масок, халатов и прочего.

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