Глава Пензенской области рассказал Путину об открытии нового завода

Встреча прошла в режиме видеосвязи

Реализацию инвестиционных проектов в Пензенской области обсудил в понедельник Владимир Путин с главой субъекта Олегом Мельниченко. Беседа прошла в режиме видеоконференции.

В ближайшие годы в регионе завершится строительство сразу нескольких важных объектов, среди которых мукомольный комбинат, производство стройматериалов и другие комплексы. По словам Мельниченко, эти проекты позволят создать более тысячи новых рабочих мест. Готовятся к запуску новые площадки. Губернатор напомнил - недавно был открыт завод по переработке мяса, что позволит существенно нарастить объёмы производства, сообщает "ТВ Центр".

Мельниченко: Если мы выдержим этот темп инвестиционного проекта, то практически, Владимир Владимирович, Российская Федерация за счет производства мяса индейки войдет в пятерку крупнейших производителей мира. Считаю, что это очень перспективное для региона направление, поскольку это увеличение рабочих мест, и в этом инвестиционном проекте регион тоже активно участвует: мы строим жилье для рабочих этих предприятий и создаем соответствующую инфраструктуру к объектам экономики.

Путин: То есть вы полагаете, что, несмотря на все ковидные проблемы, все-таки все эти проекты вполне реализуемы?

Мельниченко: Владимир Владимирович, конечно, они реализуемы, и, более того, даже несмотря на COVID, реализация этих проектов не останавливалась, она велась.

Путин: Вы знаете, я вас прошу обратить на это особое внимание, потому что всегда, но особенно сейчас, конечно, инвесторам нужна будет не только какая-то федеральная помощь, но, прежде всего, ваша помощь, помощь вашей команды. Я вижу, что вы относитесь к этому самым серьезным образом, и надеюсь, что на практике так оно все и будет.

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