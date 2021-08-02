Собянин рассказал об отношении к электросамокатам на улицах Москвы

Реализация крупных проектов продолжается, несмотря на пандемию

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о стремительно набирающих популярность электросамокатах.

Градоначальник отметил, что в общем травматизме самокаты занимают самую маленькую нишу. Просто сейчас идет бурное обсуждение в обществе, поэтому кажется, что несчастные случаи происходят постоянно.

"Конечно, электросамокаты, которые порой управляются безбашенной молодежью, вызывают дискомфорт. Но такой же дискомфорт для автомобилистов вызывают мотоциклисты и велосипедисты. Так происходит во всем мире", - сообщил мэр в интервью изданию РБК.

Для того, чтобы урегулировать конфликт нужно найти оптимальное решение, которое устроит всех. Запрещать электросамокаты – это не выход. Собянин сообщил, что сейчас работа идет и по ряду стратегических проектов, создается новый план развития Москвы.

Пандемия не замедлила реализацию крупных городских проектов, а наоборот, ускорила, заметил Собянин. Так, Большая кольцевая линия будет запущена в 2022 году, вместо ожидаемых 2023-2024.

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