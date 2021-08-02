В Москву вернулись призеры Олимпиады в Токио

Как их встречали в аэропорту?

Герои Олимпиады, для которых соревнования уже завершились, в понедельник вернулись в Москву. 95 россиян - представители сборных России по теннису, велоспорту-BMX, легкой атлетике, плаванию, триатлону, пулевой стрельбе, дзюдо и фехтованию.

Международная зона терминала С аэропорта Шереметьево сегодня превратилась в фан-зону российских олимпийцев. Сотни людей пришли встречать атлетов, которые в упорнейшей борьбе добыли награды в копилку нашей сборной.

Изнурительные тренировки, физический и эмоциональный накал соревнований и сразу почти 10-часовой перелет из Токио. Но на лицах спортсменов нет и тени усталости, тем более, когда в Москве настолько теплый прием.

На родину с бронзой вернулись российские дзюдоисты. Мадина Таймазова последние две схватки провела с рассечённой бровью и гематомой над глазом. В Японии стала очень популярной. Но и на родине её встречают как героиню.

Теннисист Карен Хачанов завоевал второе место в одиночном разряде. А вот финал парного микста был полностью российским. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили Елену Веснину и Аслана Карацева.

Прилетела и команда пловцов. Климент Колесников – бронзовый призер в стометровке вольным стилем. Евгений Рылов стал единственным в истории страны атлетом, который дважды на одних играх победил в плавании на спине. На 200-метровке – еще и с олимпийским рекордом. Маской с котом он запомнился всему миру не меньше, чем победой. В аэропорту – целая группа последователей.

В Сиднее в 2000 году российская сборная получила 39 наград. Тогда это был рекорд. Но в Токио он уже побит. Из-за санкций WADA наша команда вынуждена выступать под олимпийским флагом, вместо гимна – фрагмент концерта №1 Чайковского. Но не упоминать Россию не получается. Каждый день в Токио наши ребята подтверждают статус страны как великой спортивной державы. И все победы — результат исключительно упорного труда спортсменов и тренеров. Сегодня в Международном олимпийском комитете заявили, что по итогам самого масштабного в истории Игр тестирования положительных допинг-проб у российских атлетов не выявлено.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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