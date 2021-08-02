В Бутове оборудовали регулируемый переход к спортивному комплексу

Об этом просили местные жители

В московском районе Северное Бутово завершают работы по оборудованию регулируемого пешеходного перехода.

Уже заасфальтированы прилегающие зоны, установлены светофоры, скоро нанесут разметку. Местные жители теперь смогут безопасно пересекать дорогу и посещать спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный в Битцевском парке.

"Ко мне обратились очень много жителей, которые не могут добраться, безопасно добраться до физкультурно-оздоровительного комплекса. Поэтому мы предложили и обсудили с управой размещение здесь нормальной, регулируемой пешеходной дорожки, вместе с переходами через 2 улицы и светофорной группой", - рассказал депутат Госдумы Роман Романенко.

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