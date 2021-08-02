Владельцу сгоревшего в Красногорске хосписа вынесли приговор

Он получил почти 6,5 года колонии

В понедельник в Красногорском суде Подмосковья вынесли приговор Дмитрию Новикову, владельцу нелегального хосписа, в котором в мае прошлого года при пожаре погибли 12 человек. Он приговорен к 6 годам 5 месяцам колонии общего режима, сообщает РИА Новости.

Мужчина арендовал двухэтажный дом, без согласия собственника сделал там перепланировку, чтобы разместить как можно больше постояльцев. При этом пожарная система установлена не была.

Трагедия произошла ночью. В этот момент в здании находились почти 30 пожилых людей. В результате погибли девять человек, ещё трое скончались от ожогов в больнице.

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