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Владельцу сгоревшего в Красногорске хосписа вынесли приговор

12:57
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Он получил почти 6,5 года колонии

В понедельник в Красногорском суде Подмосковья вынесли приговор Дмитрию Новикову, владельцу нелегального хосписа, в котором в мае прошлого года при пожаре погибли 12 человек. Он приговорен к 6 годам 5 месяцам колонии общего режима, сообщает РИА Новости.
Сгоревший в Красногорске хоспис работал нелегально

Мужчина арендовал двухэтажный дом, без согласия собственника сделал там перепланировку, чтобы разместить как можно больше постояльцев. При этом пожарная система установлена не была.

Трагедия произошла ночью. В этот момент в здании находились почти 30 пожилых людей. В результате погибли девять человек, ещё трое скончались от ожогов в больнице.

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