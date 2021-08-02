В Москве представили стартапы по развитию транспортной инфраструктуры

Какие проблемы готовы решить разработчики?

От умной парковки до аналитической системы-детектива. В Москве лучшие стартаперы представили свои инновационные идеи для развития транспортной инфраструктуры. Получилась не просто презентация, а настоящее шоу в онлайн-формате.

Как может не получиться, если за дело берутся стартаперы? В Москве прошёл демо-день акселератора "Транспортные инновации Москвы" - программа новых проектов для развития столичной инфраструктуры. В формате онлайн-шоу 14 лучших команд представили свои стартапы.

Инновационные здесь не только проекты, но и меры предосторожности: допускаются люди только с отрицательным тестом ПЦР или наличием антител, и гости – отдельно, стартаперы – отдельно.

Проекты – самые разные: от перспективных идей, до детально проработанных комплексных решений . Например, существует необходимость в создании интеллектуального перекрёстка. Для города это очень важно.

Ещё одна проблема всех мегаполисов, наряду с пробками, парковки. Проект "Умная парковка" так же осуществляет мониторинг свободных мест через приложение и информирует о ситуации поблизости, потому что иногда люди паркуются так, что без помощи умной нейросети не обойтись.

"Конкурентные решения требуют дополнительного технического обеспечения – то есть датчики, чтобы анализировать наличие свободных мест, либо активность возле автомобиля. У нас же всё сделано с помощью компьютерного зрения. И для работы системы требуется только камера на рабочем пространстве", - рассказал участник акселератора Дмитрий Богданов.

На акселераторе есть решение и для предотвращения сговоров в осуществлении закупок – аналитическая система пропускает через себя всю информацию о закупке, выявляет подозрительные модели ведения документации и выносит беспристрастный вердикт.

"Одни из самых распространённых случаев – картель между поставщиками. Это ситуация, когда поставщики сговариваются между собой, выходят на закупки сообща, для того, чтобы продать свои товары по завышенной стоимости заказчику. Это одна из моделей поведения, которую можно выявить в процессе осуществления закупок", - отметил участник акселератора Владимир Кожин.

Акселератор "Инновации в транспорте" - в первую очередь, образовательная программа – здесь не просто рассказывают, как работать с заказчиком, но и помогают найти тех, кто готов взяться за реализацию перспективного проекта. Этот только второй поток, а идеи первого уже реализуются в Москве – например, звуковая система "Говорящий город", которая помогает ориентироваться маломобильным пассажирам.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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