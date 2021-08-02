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Больница им. Юдина получила новое оборудование для гемодиализа

15:04
  • понедельник
  • 02 августа 2021

В медучреждение поступило 24 аппарата

В больнице имени Юдина получили новое оборудование для гемодиализа. Это жизненно-необходимая процедура для людей с почечной недостаточностью.

Специальный аппарат пропускает кровь через фильтры, тем самым очищая ее. Всего в отделение поступило 24 таких устройства. Они позволяют проводить современную терапию, которая максимально приближена к естественной работе почек. Для удобства каждый этап сопровождается звуковым сигналом, сообщает "ТВ Центр".

"Отделение выполняет около 80 процедур в день, мы работаем в четыре смены, график нашей работы круглосуточный. Получают диализ в том числе и экстренный, а не только наши амбулаторные", - рассказал заведующий отделением гемодиализа Олег Мишин.

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