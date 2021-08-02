На Тверской началась реставрация легендарной булочной Ивана Филиппова

Зданию вернут исторический облик

На Тверской идет реставрация легендарной булочной Ивана Филиппова и гостиницы "Люкс". Пекарню, построенную в начале 19 века, не раз пытались отремонтировать. Но каждый раз проект срывался, а постройка все больше разрушалась. Теперь у здания новый собственник, готовый вернуть ей не только исторический облик, но и предназначение.

На Тверской улице, в самом сердце столицы, началась невероятная по размаху реставрация здания легендарной булочной Филиппова, а также гостиницы и ресторана "Центральный". В начале ХХ столетия в Филипповской булочной любили собираться мелкие дельцы с биржи, здесь обсуждали свои дела и назначали свидания. Это был настоящий символ старой Москвы. Над оформлением интерьеров ресторана и булочной в соавторстве работали знаменитый скульптор Сергей Конёнков и не менее известный в то время художник Петр Кончаловский.

В начале 1919 в гостинице, которая в то время называлась "Люкс", жил Сергей Есенин. В советские годы здесь останавливались высокопоставленные гости столицы - Вальтер Ульбрихт, Клемент Готвальд и Хо Ши Мин. И хотя официально здание не внесено в реестр объектов культурного наследия, его решено было восстановить.

"Безусловно, его главный фасад, исторический фасад начала ХХ века, а также интерьеры начала ХХ века в части и Филипповской булочной, ресторана Центральный, входной группы в гостиницу Центральная, обладают историко-культурной ценностью. И я очень рад, что собственник этого здания прислушался к рекомендациям Мосгорнаследия, и буквально на наших глазах начинаются полномасштабные реставрационные работы", - рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Учитывая аварийное состояние элементов декора интерьеров, а также обширное поражение черной плесенью старинных панно и скульптур, все реставрационные работы решили проводить в специализированной мастерской. Для этого уникальные элементы декора пришлось демонтировать. Первый этап – "лечение" от разрушительного грибка.

На очистку одного панно вместе с просушкой уходит не меньше месяца. После чего слой за слоем со скульптур удаляют краску, которой на протяжении десятилетий варварски покрывали работы знаменитых мастеров. В день удается расчистить не более 20 квадратных сантиметров. То есть на расчистку только одной, не самой крупной части Кариатиды у реставраторов уходит около двух недель. Иногда – больше. Но мастер предупреждает: спешка – это точно не про реставрацию.

Реставрационные работы исторического комплекса продлятся не менее двух лет.

Ольга Демидова, "ТВ Центр".

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