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Продавцы овощей и ягод подрались на ярмарке в Ростове-на-Дону

13:30
  • понедельник
  • 02 августа 2021

В разборке участвовали почти 100 человек

В Ростове-на-Дону на овощной ярмарке произошла массовая драка с участием почти 100 человек.

Инцидент произошел около трех утра 2 августа в районе старого аэропорта города, где разместились торговые ряды. Одна из машин с овощами заняла место, предназначенное для ягодной продукции.

Между продавцами разгорелся конфликт. Те, в свою очередь, позвали для разбирательства своих друзей и родственников. В общей сложности в беспорядках приняли участие около 100 человек.

Охране рынка не удалось разнять конфликтующих, на помощь приехали сотрудники полиции и росгвардии.

МВД начало разбирательство. Ярмарка работает в обычном режиме, передает ТАСС.

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