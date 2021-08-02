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В Казани оштрафовали родителей детей, гулявших по карнизу высотки

14:57
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Сейчас полиция проводит проверку, является ли данный случай единичным

Смертельно опасная прогулка на высоте птичьего полёта. В Казани родители двух детей оштрафованы за пренебрежение своими обязанностями.

Возмущение общественности и реакцию правоохранителей вызвал шокирующий видеоролик, снятый и выложенный в сеть очевидцами. На кадрах двое несовершеннолетних ходят и даже бегают по карнизу жилого дома - на предпоследнем, 19-м этаже. А после такой рискованной прогулки залезают в окно одной из квартир, сообщает "ТВ Центр".

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